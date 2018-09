Disagi in città per le forti raffiche di vento

Raffica di interventi di vigili del fuoco e polizia municipale ieri a causa delle forti raffiche di vento che hanno causato disagi. Numerose le chiamate per alberi caduti sia nella zona del centro che in periferia e nelle frazioni. Nella zona di Porta Todi un grosso cipresso è caduto sulla carreggiata. Per fortuna in quel momento non transitava nessuno. I vigili del fuoco sono stati anche costretti a rimuovere lo stendardo della Quintana posizionato sul Palazzo Comunale dopo che col forte vento aveva fatto cadere un paio di lampade. Alberi e piante cadute anche in via II Febbraio, nella zona di Sant’Eraclio e in via XVI Giugno. Chiuso per precauzione l’accesso al Parco dei Canapè, in attesa di verifiche sulla stabilità delle alberature.