Paolo Bazzica confermato presidente della sezione di Foligno di Confindustria Umbria

L’imprenditore Paolo Bazzica, dell'omonimo gruppo industriale, è stato confermato alla presidenza della sezione territoriale di Foligno di Confindustria Umbria per il biennio 2018-2020. Il presidente, la vicepresidente Nadia Mariotti del Colorificio Mariotti e il consiglio direttivo sono stati eletti dall’assemblea delle imprese associate che si è riunita giovedì 20 settembre.

“Il nostro impegno, grazie al contributo di tutto il consiglio direttivo – ha sottolineato Bazzica - continuerà a essere quello di interpretare al meglio le esigenze di sviluppo delle imprese per rappresentarle agli interlocutori istituzionali locali con cui in questi anni abbiamo instaurato un costante confronto su temi come la ricostruzione post-terremoto, la riqualificazione urbanistica, i servizi alle imprese e la valorizzazione delle eccellenze produttive del territorio”.

Ospiti dell’assemblea il sindaco di Foligno e presidente della Provincia Nando Mismetti, la presidente del consiglio regionale Donatella Porzi e Antonio Alunni, presidente di Confindustria Umbria.

“Foligno – ha concluso Antonio Alunni – è un esempio virtuoso per tutta la nostra regione. Questo territorio ha dimostrato di riuscire ad ottenere successi anche nelle difficoltà".