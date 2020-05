Foligno, due escursionisti sull'orlo di un dirupo salvati dall'elicottero dei vigili del fuoco sul Monte Pale

Disavventura per due escursionisti rimasti bloccati sull'orlo di un dirupo sul Monte di Pale, a Foligno. Nel pomeriggio di oggi, domenica 17 maggio, la coppia si è vista impossibilitata a ritornare sul sentiero percorso per scendere.

Per approfondire leggi anche: Cade nel dirupo, soccorsi nel bosco

Il loro recupero, dapprima tentato via terra da un vigile della squadra di Foligno che ha provato a raggiungerli, arrampicandosi a fatica sul posto, è poi avvenuto tramite un elicottero dei Vigili del Fuoco che li ha condotti in luogo sicuro. I due sono apparsi in buone condizioni, ma spaventati, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco.