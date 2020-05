Bimba morta a Foligno, appello a "Chi l'ha visto?". Il custode: "Arrivata da sola? Impossibile" Video

“Una bambina di tre anni non può essere arrivata qui da sola”, ha detto nella puntata di Rai 3 "Chi l'ha visto? in onda ieri sera mercoledì 13 maggio 2020, il custode della villa dove la piccola Greta è stata trovata senza vita in piscina.

Siamo a Capodacqua di Foligno, in Umbria. La bimba secondo la ricostruzione, ha seguito i suoi cani e a circa tre chilometri di distanza dalla sua abitazione sulla montagna folignate, è caduta nella piscina. I soccorritori l'hanno ritrovata qui morta, con i due Labrador ancora a vegliarla dopo aver tentato di salvarla. La trasmissione ha anche lanciato un appello.

(Clicca qui per vedere il servizio della puntata, comincia al minuto 21 della trasmissione)