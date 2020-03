Terremoto, lieve scossa in Umbria: magnitudo 2.1. Segue quella della notte con epicentro nel Maceratese (3.3)

In centro Italia seconda scossa di terremoto in poche ore. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato il 20 marzo un sisma di magnitudo 2.1 in Umbria. L'epicentro è stato individuato a cinque chilometri da Montefalco, in provincia di Perugia, a undici chilometri di profondità. Il sisma è avvenuto alle ore 10.48. Una scossa di lievissima entità che ovviamente non ha avuto alcuna conseguenza, ma che viene ugualmente segnalata dall'Ingv, come sempre avviene. Il sisma segue quello avvenuto nella notte e che ha avuto epicentro a Monte Cavallo, piccolo comune in provincia di Macerata. In questo caso la scossa è stata di magnitudo 3.3, nitidamente avvertita dalla popolazione.

