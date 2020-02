Un uomo di Foligno, nella tarda mattinata di sabato 22 febbraio, dopo alcuni giorni di febbre alta e nessuna risposta ai normali farmaci per abbassare la temperatura, ha chiamato i carabinieri segnalando quanto accaduto. L'uomo, con febbre nonostante la somministrazione di antibiotici, ha avuto il sospetto di aver contratto il coronavirus. Come da procedura ministeriale, il 112 ha girato l'informazione al 118 di Foligno, incaricata di gestire il caso. Tuttavia a quanto si apprende non ci sarebbe alcuna conferma dalle fonti sanitarie interne all'ospedale San Giovanni Battista di Foligno in quanto a ricoveri di persone per cui si sospetta la contrazione del virus. Ieri in Umbria, ad Assisi, primo caso sospetto, poi risultato negativo al primo test.



