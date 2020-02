Cinquantenne folignate indagato per tentato riciclaggio nella maxi inchiesta della Procura di Brescia che ha scoperto un giro di fatture false e crediti fittizi da mezzo miliardo. L’uomo è stato iscritto nel registro degli indagati per aver provato a trasferire su un conto corrente che lui stesso avrebbe aperto in Croazia i proventi relativi alla vendita dei “pacchetti” di fatture false e crediti fittizi con cui la presunta associazione per delinquere avrebbe guadagnato oltre 80 milioni di euro. La Procura di Brescia, che ha coordinato le indagini della finanza, ha fatto scattare l'esecuzione delle 24 misure cautelari, di cui 17 in carcere, ipotizzando a vario titolo l’associazione per delinquere aggravata dalla transnazionalità e finalizzata alla frode e al riciclaggio. Complessivamente, però, sono 86 i soggetti iscritti nel registro degli indagati, tra cui il folignate, considerato una “persona di fiducia” del sodalizio.