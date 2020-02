Umbria, auto troppo veloci sulla 316 i cittadini protestano a Foligno

Auto a folle velocità e sorpassi azzardati. Protestano i residenti della strada regionale 316 dei Monti Martani a Foligno. I cittadini puntano il dito non solo sulle condizioni dell'arteria, ma soprattutto sugli automobilisti indisciplinati. La strada, che da sempre è una tra le arterie più trafficate del territorio, conduce da via Madonna della Fiamenga a Massa Martana, permettendo il collegamento diretto anche con centri vicini come Bevagna e Giano dell’Umbria. Nonostante i divieti e il fatto che la via sia frequentemente percorsa anche da mezzi pesanti c’è chi non rinuncia ad azzardare sorpassi. E tanti sono gli automobilisti che superano i limiti di velocità consentiti. Per questo i residenti chiedono che vengano effettuati maggiori controlli.

Servizio completo nell'edizione del 3 febbraio 2020 del Corriere dell'Umbria