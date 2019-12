Vento fa cadere albero: bloccato il percorso pedonale del Renaro

La violenta bufera di vento che nella notte tra venerdì e sabato si è abbattuta sulla piana Folignate ha causato qualche danno anche in città.



In via Tessino, zona via Piave, un albero del parcheggio è stato divelto dal vento e si è abbattuto sul percorso pedonale che costeggia Fosso Renaro ostruendolo.

Gli abitanti della zona hanno informato dell’accaduto la polizia municipale nella speranza che il transito pedonale sul sentiero - realizzato nel 2013 dal Consorzio Bonificazione Umbra - venga ripristinato al più presto.



In altre zone della città e della periferia si è invece verificata la caduta di rami e tegole, fortunatamente senza danni di particolare rilievo.



Il maltempo, intanto, ha riportato la neve sulle cime del Folignate. Imbiancate anche le Brunette, alle spalle di Trevi.