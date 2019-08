Vincenzo Rossi nuovo presidente della Vus

Vincenzo Rossi, per anni direttore generale dell'Oma Tonti, è il nuovo presidente della Valle Umbra Servizi. Una nomina formulata e votata nel pomeriggio del 21 agosto dall'assemblea generale convocata per la sostituzione delle nomine del cda. A completare il nuovo vertice, Serena Massimi e Emanuele Lancellotti. Nel corso dei lavori non sono mancati momenti di tensione.