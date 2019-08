Vus, per l'assemblea dei soci è l'ora delle scelte

Oggi pomeriggio è in programma l’assemblea dei soci di Vus (i 22 Comuni della Valle umbra sud) con all’ordine del giorno la revoca dell’attuale consiglio di amministrazione, guidato da Lamberto Dolci. Il più fermo sostenitore del cambio è il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, mentre ad avere un atteggiamento molto più cauto è il primo cittadino di Spoleto, Umberto De Augustiniis, pur essendo anche lui a capo di una giunta di centrodestra.

Secondo le ultime indiscrezioni, il nome nuovo accreditato per prendere il posto di Dolci (che non ha intenzione di dimettersi), è quello dell’ingegnere Vincenzo Rossi, un manager che viene accostato al senatore spoletino di Fratelli d’Italia, Franco Zaffini. Per il parlamentare sarebbe un bel colpo. Intanto sulla vicenda sono intervenute le segreterie regionali e territoriali di Filctem, Femca e Uiltec: “Da circa un mese apprendiamo dagli organi di stampa di imminenti cambi a livello di management che ci saranno in Vus. Al netto delle scelte, legittime, che appartengono ai soggetti preposti, vorremmo ricordare alla proprietà dell’azienda, in capo principalmente ai Comuni di Foligno e Spoleto che da troppo tempo ormai, nel comparto Gas-acqua, specialmente a livello operativo, c’è l’assoluta necessità di reintegrare numerosi lavoratori”.

“Con l’attuale management, dopo diversi incontri dove questa esigenza è stata da noi sempre palesata, – ricordano i sindacati di categoria – siamo arrivati nell’ultimo incontro svoltosi qualche settimana fa, a stabilire che l’azienda avrebbe avviato le procedure per l’assunzione a tempo indeterminato di 20 lavoratori. In aggiunta a quanto sopra l’azienda, per far fronte all’esigenza delle ferie estive, si era in quell’occasione mostrata disponibile anche a fare delle assunzioni temporanee attraverso agenzia interinale proprio per sopperire in tempi brevi alla carenza evidente di personale. Ad oggi purtroppo, a stagione estiva e ferie quasi ultimate, non abbiamo avuto nessun tipo di riscontro. Preso atto quindi della situazione ci corre l’obbligo di ricordare, specialmente in questa fase delicata, che a prescindere dalle scelte che verranno fatte, in VUS permane l’assoluta esigenza di reintegrare quanto prima il personale mancante. Non vorremmo che gli eventuali cambi di management portassero a ridiscutere decisioni già prese che non farebbero sicuramente il bene né dei lavoratori né dei cittadini”.

La risposta del pesidente Lamberto Dolci e Daniela Riganelli non si è fatta attendere. "Paradossalmente – spiega il Cda – le carenze strutturali di personale si sono manifestate nei tempi lunghi trascorsi per l’avvio delle procedure di selezione. C’è la necessità di salvaguardare le competenze e trasferire le conoscenze da una generazione all’altra”.