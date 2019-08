La padrona muore, gatti salvati dai vicini

La loro anziana padrona è morta più di due settimane fa lontano dalla propria abitazione di Foligno. Così i suoi gattini sono rimasti in casa da soli per 15 giorni. Completamente abbandonati da tutti. Ma i vicini di casa non hanno potuto fare a meno di sentire i miagolii di disperazione provenienti dall’appartamento, ed hanno così avvisato i vigili urbani. Un gatto è stato recuperato e salvato. Presto si provvederà pure all’altro.