Rapita, stuprata e picchiata dal suo ex

Giorni di violenze e di paura tra Siena, Foligno e Roma. Per una giovane mamma italiana di 28 anni, costretta con la forza a seguire il suo ex, un albanese di 30 anni. Fino al punto di essere segregata in un appartamento e obbligata per tre giorni a subire rapporti sessuali forzati. Fino al punto di fuggire, gettandosi di forza da una vettura per liberarsi dal suo aguzzino. Alla fine l’uomo è stato rintracciato proprio a Foligno (dove risiedeva da tempo) e quindi sottoposto a fermo.