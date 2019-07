Incidente mortale, motociclista perde la vita

Schianto sulla Valdichienti all'altezza dell'uscita per Foligno. A perdere la vita un motociclista di 55 anni, ferita gravemente la donna che era con lui trasportata in ospedale. L'impatto non ha lasciato scampo al centauro che è stato sbalzato dalla sella della moto finendo contro il guard rail. Secondo una prima ricostruzione l'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo. Sul posto un'ambulanza del 118, vigili del fuoco di Foligno e polizia stradale.