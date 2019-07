La guardia di finanza sequestra officina abusiva

I finanzieri del comando provinciale di Perugia hanno individuato e sequestrato a Foligno, all'interno della zona industriale, un'officina meccanica completamente abusiva. Non c'era alcuna insegna esposta e l'officina era anche priva di tutte le autorizzazioni necessarie.

Nel capannone sono state trovate attrezzature per un valore di circa 100 mila euro. L'attività era riconducibile a una società che opera nel settore del commercio di autoveicoli.

Una persona vi lavorava completamente "in nero" e senza copertura assicurativa. L'officina operava da diversi anni e aveva omesso di dichiarare ricavi superiori al milione di euro.