Furto al supermercato, operaio resta in carcere

Resta in carcere l’operaio marocchino, residente da anni a Foligno, che era stato arrestato per furto aggravato dagli agenti di polizia. Dopo essere stato sorpreso a rubare oggetti da lavoro tra gli scaffali di un centro commerciale. In fase di convalida in tribunale, infatti, sono emersi diversi precedenti a suo carico sempre per lo stesso reato. Furti portati a termine anche nelle Marche.