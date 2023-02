Terremoto, mamma e figlio salvati dopo 70 ore sotto le macerie

09 febbraio 2023 a

Terremoto in Turchia e Siria: ha il sapore del miracolo il salvataggio di una donna e di suo figlio, estratti dalle macerie nel distretto di Akevler di Hatay. Sono stati soccorsi dopo essere rimasti per settanta ore sotto le rovine di un edificio crollato a causa del sisma. Anche il vicesindaco Yalova Mustafa Tutuk ha partecipato alle ricerche per poi condividere sui social le sue emozioni: "E' un miracolo. Come si possono spiegare questi sentimenti, dopo le voci da sotto le macerie, ci siamo subito diretti lì con la nostra squadra e, per fortuna, li abbiamo tirati fuori". Purtroppo il bilancio delle vittime continua a salire. Secondo le fonti ufficiali ha superato quota 16mila. Sono invece quasi 63mila le persone rimaste ferite in Turchia.

