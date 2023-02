Terremoto, è una catastrofe: oltre 6.200 morti. E il bilancio è provvisorio

07 febbraio 2023 a

Continuano ad aumentare le vittime del terremoto che ha sconvolto Turchia e Siria. Stando al bilancio provvisorio ufficiale (ore 20 del 7 febbraio), i morti ufficiali sono 6.256. In Turchia 4.544, mentre in Siria 1.712. I dati sono stati comunicati dall'agenzia turca per i disastri e le emergenze, Afad. I feriti sono complessivamente 26.712. Impressionante anche il numero degli edifici distrutti: 5.775. Intanto sono state rese note le generalità dell'italiano scomparso. Si tratta di Angelo Zen, della provincia di Venezia. La famiglia non ha sue notizie da domenica.

