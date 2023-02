Terremoto apocalittico, i morti continuano ad aumentare: 3.800 morti. Disperso un italiano

07 febbraio 2023 a

a

a

Si aggrava in maniera scioccante il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito Turchia e Siria. Secondo l'ultimo conteggio 8in ordine di tempo), ufficializzato alle 24.20 di oggi, martedì 7 febbraio, è di oltre 3.800 vittime. Le autorità turche hanno ufficializzato 2.379 decessi, quelle turche 1.444. Purtroppo si tratta ancora di un conteggio parziale. I soccorritori sono al lavoro e continuano a scavare tra le macerie dei migliaia di edifici crollati. Sono state diverse le persone estratte dalle macerie ancora vive, ma purtroppo le vittime e i feriti continuano ad aumentare in maniera esponenziale. Un cittadino italiano risulta disperso a Kahramanmaras, la città turca più colpita dal sisma. La notizia è stata diffusa intorno alle ore 21 di lunedì 6 febbraio. Secondo la prima ricostruzione alloggiava in un hotel crollato durante le scosse. La notizia non è stata ancora confermata dalla Farnesina.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.