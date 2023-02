Terremoto, disastro tra Turchia e Siria. Centinaia di morti. Scossa di magnitudo 7.9. Allarme tsunami in Italia, poi rientrato

Giuseppe Silvestri 06 febbraio 2023 a

a

a

Ore 6 - Terremoto: disastroso sciame sismico nella notte tra Turchia e Siria. La prima scossa è stata registrata dall'Ingv alle ore 2.17 con magnitudo 7.9. Successivamente ne sono state avvertite diverse altre, almeno sette, tra magnitudo 4.7 e 5.6, epicentro nel sud della Turchia, nei pressi del confine con la Siria. Scosse devastanti che hanno provocato pesanti crolli e purtroppo centinaia di vittime e di feriti nei due Paesi. Subito dopo la scossa principale è stato ipotizzato un allarme tsunami sulle coste italiane. Il direttore della protezione civile, Luigi D'Angelo, ha poi spiegato che le scosse hanno causato un'onda non superiore ai 15 centimetri.

Ore 7 - Nelle prossime ore il bilancio delle vittime è purtroppo destinato a salire, come accade sempre in eventi del genere. Attualmente sono stimate in circa duecento, ma le operazione di soccorso e di recupero sono appena iniziate, visto che le scosse hanno investito Turchia e Siria nel pieno della notte. L'Italia ha già promesso di aiutare i Paesi colpiti. E' stato il ministro degli esteri, Antonio Tajani, a scrivere su Twitter un messaggio rivolto al popolo turco: "Non mancherà l’aiuto dell’Italia. Il ministero degli Esteri sta contattando tutti gli italiani che vivono nella regione colpita dal sisma".

Ore 8 - Poco prima delle ore 8 in Italia è stato revocato l'allarme tsunami. I treni hanno ripreso la regolare circolazione. Intanto come purtroppo ampiamente previsto, si aggrava il bilancio delle vittime. Al momento sono almeno 76 in Turchia e 237 nel nord della Siria, quindi nel complesso oltre 300. I feriti sono stimati in circa mille. Il professor Carlo Doglioni, presidente dell'Ingv, ai microfoni di SkyTg24, ha spiegato che "il comportamento "epidemico" è noto. Ma il sisma di cui stiamo parlando interessa una struttura lontana dalla faglia italiana. Certo, ciò non significa che non dobbiamo tenere alta l'attenzione perché il nostro Paese presenta zone con una vitalità geologica sempre presente". E ancora: "Teoricamente queste magnitudo in Italia non dovrebbero arrivare, non abbiamo evidenze per dire che da noi ci saranno delle scosse, anche se l'Italia è un paese sismico e all'Ingv registriamo continuamente delle scosse di terremoto".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.