Pallone spia cinese abbattuto da un caccia degli Stati Uniti. Biden: "Operazione riuscita"

Gli Stati Uniti hanno abbattuto il pallone spia che da giorni stava sorvolando il Paese. L'operazione è stata conclusa con successo, come ha spiegato il presidente Joe Biden che ha ordinato l'azione mercoledì. Si è proceduto, però, soltanto quando il pallone ha raggiunto un luogo isolato per evitare che provocasse danni precipitando al suolo. Secondo gli Usa, il pallone stava monitorando siti militari. Ad abbatterlo è stato un missile aria-aria lanciato da un caccia F22. Sono in corso le operazioni di recupero: i detriti, infatti, sono considerati di valore per l'intelligence e saranno analizzati nei laboratori della Fbi. Dura la reazione della Cina che sostiene di agire "sempre in stretta conformità con il diritto internazionale e rispetta la sovranità e l’integrità territoriale di tutti i Paesi. Non abbiamo intenzione di violare e non abbiamo mai violato il territorio o lo spazio aereo di alcun paese sovrano. Alcuni politici e media negli Stati Uniti hanno esaltato” la vicenda del pallone spia cinese nei cieli Usa “per attaccare e diffamare la Cina. La parte cinese è fermamente contraria”.

Video su questo argomento Un pallone aerostatico spia cinese vola sui cieli americani TMNews

