Parigi, assale i passeggeri alla Gare du Nord: sei feriti. La polizia spara e lo ferma

A Parigi un uomo si è scagliato contro alcune persone alla Gare du Nord e ne ha ferite sei colpendole con un'arma da taglio. E' accaduto questa mattina, mercoledì 11 gennaio, intorno alle ore 7. Secondo il primo bilancio, i coinvolti sono stati feriti in maniera leggera.

L'uomo è stato neutralizzato dalle forze dell'ordine che hanno aperto il fuoco. L'aggressore avrebbe utilizzato un punteruolo per scagliarsi contro le persone. Sono in corso indagini per capire di chi si tratta e le motivazioni alla base del folle gesto.

