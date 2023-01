Mourinho commissario tecnico del Brasile, lo svela Carlos Alberto: "Mi ha chiesto di fargli da assistente"

08 gennaio 2023 a

Mourinho prossimo commissario tecnico del Brasile? Pare proprio di sì. La bomba la sgancia Carlos Alberto, ex centrocampista brasiliano con un passato nel Porto allenato proprio dallo Special One: "Lo dico direttamente, forse Mourinho sarà il nuovo allenatore della Nazionale brasiliana. Mi ha anche proposto di fargli da assistente" ha svelato durante il podcast Mundo GV.

Mourinho, che si trova alla seconda stagione dei tre anni di contratto con la Roma, potrebbe anche tentare di sdoppiarsi nel duplice ruolo di allenatore della Roma e selezionatore del Brasile. La selezione verdeoro sta dunque per decidere il successore di Tite dopo l'eliminazione dai quarti di finale dell'ultimo Mondiale. Il Brasile, vincitore di cinque titoli mondiali, non alza la mitica coppa dall'edizione 2002 in Corea quando fu trascinato da Ronaldo.

