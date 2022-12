Covid, strage in Cina: 100mila morti in meno di un mese. Dati drammatici

30 dicembre 2022 a

Un strage. Novemila morti al giorno per Covid nella sola Cina. E' la stima degli esperti sanitari del Regno Unito secondo i dati che sono stati raccolti dalla società britannica sulla salute Airinfinity. Lo riporta il Guardian. I decessi totali in Cina dal primo dicembre hanno probabilmente raggiunto i 100.000, con un totale di 18,6 milioni di infezioni, ha reso noto Airfinity in un comunicato. L'analisi della società britannica prevede che il primo picco di infezioni da Covid si raggiungerà in Cina il 13 gennaio, con 3,7 milioni di casi giornalieri. Airfinity, per dare una stima della situazione, ha utilizzato una modellizzazione basata sui dati delle province cinesi prima che venissero attuate le recenti modifiche alla segnalazione dei casi.

