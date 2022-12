I dati di 400 milioni di iscritti a Twitter in vendita online: chiesto il riscatto a Elon Musk

26 dicembre 2022 a

Non è proprio un gran bel periodo per Twitter, il social in rete dal 2006 e recentemente acquisto dall'imprenditore Elon Musk: un utente, di nome Ryushi, ha messo in vendita l'archivio dati di tutti gli iscritti di Twitter su un popolare forum dedicato alla vendita di informazioni provenienti da data breach. A dimostrazione dell’autenticità l'utente ha pubblicato un campione di 1000 account che includono anche informazioni riservate di utenti di spicco come Donald Trump JR, l’esperto di sicurezza Brian Krebs e molti altri.

Ryushi - spiega La Repubblica - auspica di poter concludere una vendita esclusiva a un singolo acquirente, invitando proprio Twitter ed Elon Musk ad acquistare i dati per evitare sanzioni legali disposte da regolamenti come il GDPR: “Twitter o Elon Musk, se stai leggendo questo, stai già rischiando una multa GDPR per la violazione dei dati di oltre 5,4 milioni di utenti, immaginate quanto possa essere la multa per la divulgazione dei dati di 400 milioni di utenti. La vostra migliore opzione per evitare di pagare 276 milioni di dollari di multa per aver violato il GDPR come ha fatto Facebook (a causa dello scraping di 533 milioni di utenti) è acquistare esclusivamente questi dati”, si legge nell’annuncio pubblicato sul forum da Ryushi.

Ma quali dati sono presenti nell’archivio messo in vendita? Il database include mail e numeri di telefono di celebrità, politici, aziende e ovviamente persone normali, informazioni che potrebbero essere utilizzate sia da criminali informatici per realizzare frodi di vario genere sia da attaccanti nation-state per attacchi mirati. Al momento non è possibile verificare le affermazioni del venditore, ma l’annuncio di un nuovo data leak rappresenta l’ennesimo brutto colpo per Twitter che vive un periodo turbolento a causa del cambio di proprietà e di alcune scelte strategiche prese dal management.

