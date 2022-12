Zelensky a Washington: "Sono qui per ringraziare gli americani. Insieme vinceremo". E gli Usa invieranno i missili Patriot

21 dicembre 2022 a

Volodymyr Zelensky, presidente dell'Ucraina invasa dalla Russia, è atterrato a Washington. Alla Casa Bianca incontrerà Joe Biden, presidente degli Stati Uniti. Poi interverrà al congresso Usa alle 19.30, le 3.30 italiane. Un alto funzionario della presidenza americana ha sottolineato che "Zelensky era desideroso di compiere il suo primo viaggio all'estero negli Stati Uniti per ringraziare il Paese del sostegno bipartisan". "Sono a Washington per dire grazie al popolo americano, al Presidente e al Congresso per il loro indispensabile sostegno", ha spiegato il presidente dell'Ucraina che ha sottolineato come sia importante la cooperazione per continuare a cercare la vittoria.

Su Telegram ha inoltre aggiunto che "terrò una serie di negoziati per rafforzare la resistenza e le capacità di difesa dell'Ucraina. In particolare, discuteremo della cooperazione bilaterale tra Ucraina e Stati Uniti d'America con il presidente Joseph Biden. Il prossimo anno dovremo restituire la bandiera ucraina e la libertà a tutta la nostra terra, a tutto il nostro popolo". Intanto gli Stati Uniti annunciano che invieranno batterie di millisi Patriot a Kiev.

