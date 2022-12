Covid, in Cina situazione drammatica: ospedali al collasso e code ai forni crematori | Il video

20 dicembre 2022 a

Quello scattato in Cina non è soltanto un "semplice" allarme Covid, appare già un disastro. Il Paese corre contro il tempo per cercare di fare fronte alla nuova ondata di contagi. Le autorità stanno cercando di aumentare i letti di terapia intensiva, rafforzare la presenza di operatori sanitari e far crescere le scorte di farmaci. Ma intanto il virus dilaga nel Paese. Il Global Times sostiene che diversi importanti ospedali si stanno dotando di ventilatori e altre attrezzature.

I timori riguardano anche la possibile mancanza di personale sanitario, a partire dagli infermieri delle terapie intensive, tanto che gli ospedali stanno "prendendo in prestito" personale da altre strutture per riqualificarlo velocemente. Guangzhou, città di 15 milioni di abitanti, ha aumentato le cliniche della febbre per cercare di accogliere 100mila pazienti al giorno, rispetto ai 40mila attuali. I posti di terapia intensiva ora sono 455 e dovrebbero diventare 1.385 nelle prossime 24 ore. A Nanchino sono stati introdotti limiti all'acquisto di ibuprofene e altri medicinali mentre - come anche nelle altre regioni - si cerca di fare scorte. In tutto il Paese sono state aperte 14.000 cliniche per la febbre nei grandi ospedali e 33.000 negli ospedali comunitari.

La municipalità di Pechino nella giornata di ieri, lunedì 19 dicembre, ha annunciato cinque nuovi decessi, ma il dato non viene considerato attendibile. La stampa internazionale ha segnalato lunghe code di carri funebri fuori dai forni crematori e personale in tuta protettiva che trasportava le bare, tanto che le autorità hanno reagito facendo piantonare gli accessi. L'Agenzia France Presse ha contattato telefonicamente il funzionario di un forno crematorio di Chongqing, metropoli da 30 milioni di abitanti, che ha ammesso che non c'è più spazio per i corpi in lista d'attesa. Secondo i calcoli matematici, nei prossimi mesi potrebbe essere contagiato il 60% dei cinesi. In una situazione del genere purtroppo aumenta la possibilità che il virus muti di nuovo. Drammatico il post di Eric Feigl-Ding, epidemiologo ed economista sanitario di Harvard.

