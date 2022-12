"La Russia vuole invadere anche la Moldavia entro il 2023". I servizi segreti svelano i piani di Putin

20 dicembre 2022 a

La Russia sta per invadere anche la Moldavia? E' una notizia inquietante quella che arriva dai servizi segreti proprio della Moldavia. La Federazione guidata da Vladimir Putin starebbe pianificando l'invasione nel 2023. "Possiamo dire chiaramente che i russi intendono arrivare qui. Quello che seguirà, le loro intenzioni in relazione a Chisinau, possiamo discuterne, ma questo è un rischio reale e molto alto". Queste le parole di Alexandru Musteata, direttore dei servizi di intelligence e sicurezza, intervistato dall’emittente televisiva Tvr Moldova. Musteata spiega che tutto è legato all'andamento della guerra in Ucraina: "La questione non è se la Federazione russa effettuerà una nuova offensiva verso il territorio della Repubblica di Moldavia, ma quando ciò accadrà: o all’inizio dell’anno, gennaio, febbraio, o più tardi, marzo, aprile", ha dichiarato ancora Musteata, "dalle informazioni in nostro possesso, la Federazione russa intende andare oltre. Con l’obiettivo di creare un incrocio con la regione della Transnistria, che è territorio della Repubblica di Moldavia". Il rischio di una eventuale escalation diventa sempre più concreto.

