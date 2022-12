Twitter, sondaggio Musk: per il 57% degli utenti si deve dimettere

19 dicembre 2022 a

Il 57,5% degli oltre 17,5 milioni di utenti di twitter che hanno risposto al sondaggio lanciato da Elon Musk relativo alle sue dimissioni da capo della piattaforma hanno risposto in maniera affermativa. Musk non ha ancora rilasciato commenti ufficiali ma lanciando il sondaggio aveva dichiarato che si sarebbe attenuto ai risultati.

Tutto nasce dall'ennesimo drastico cambiamento di politica con cui Twitter ha annunciato che gli utenti non saranno più in grado di collegarsi a Facebook, Instagram, Mastodon e altre piattaforme che la società ha descritto come "proibite". Ma la mossa ha generato così tante critiche immediate, anche da parte dei precedenti difensori del nuovo proprietario miliardario di Twitter, che Musk ha promesso di non apportare più importanti modifiche alle politiche senza un sondaggio online tra gli utenti. "Le mie scuse. Non accadrà più", ha twittato Musk, prima di lanciare un nuovo sondaggio di 12 ore chiedendo se dovrebbe dimettersi dalla carica di capo di Twitter. "Rispetterò i risultati di questo sondaggio", ha aggiunto.

