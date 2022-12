Paura in aereo, violenta turbolenza: 36 feriti, 11 sono gravi | Video

19 dicembre 2022 a

Poteva essere una strage. Per fortuna non è andata così, anche se il bilancio finale è comunque pesante: 36 feriti di cui 11 in gravi condizioni. Tutto a causa di una turbolenza che ha violentemente scosso un volo da Phoenix a Honolulu. Un funzionario della Hawaiian Airlines l'ha definito un evento isolato e insolito. Jon Snook, chief operating officer della compagnia aerea, afferma che il volo era pieno, con a bordo 278 passeggeri e 10 membri dell'equipaggio. Il direttore dei servizi medici di emergenza di Honolulu,

Jim Ireland, spiega che 36 persone hanno ricevuto cure, comprese quelle con nausea o ferite lievi. Venti sono state portate in ospedale, di cui undici ritenute in gravi condizioni. Snook dice che c'è stato qualche danno interno all'aereo. Sostiene che il segnale della cintura di sicurezza era acceso durante la turbolenza.

