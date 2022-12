Guerra, "massiccio attacco missilistico" su tre città dell'Ucraina. A Kiev la metropolitana diventa rifugio

16 dicembre 2022 a

La Russia ha lanciato "un massiccio attacco missilistico" su infrastrutture energetiche in Ucraina e sono state riportate esplosioni in almeno tre città, cioè la capitale Kiev, la città meridionale di Kryvyi Rih e quella nordorientale di Kharkiv. Lo riferiscono le autorità ucraine. Allarmi anti-aerei sono risuonati in diverse zone del Paese avvertendo di nuovi raid in arrivo.

Il sindaco di Kharkiv, Ihor Terekhov, ha dichiarato su Telegram che la città è senza elettricità. Gli attacchi contro le infrastrutture energetiche fanno parte di una nuova strategia russa per cercare di piegare gli ucraini dopo le numerose perdite sul campo di battaglia da parte delle forze russe negli ultimi mesi. Il governatore regionale di Kharkiv, Oleh Syniehubov, ha riferito di tre attacchi a infrastrutture cruciali della città. Un alto funzionario dell’ufficio del presidente Volodymyr Zelensky, Kyrylo Tymoshenko, ha riferito inoltre di un attacco a un edificio residenziale a Kryvyi Rih, avvertendo su Telegram: "Potrebbero esserci persone sotto le macerie". I servizi di emergenza sono sul posto. E il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha riferito di esplosioni nel distretto nord-orientale di Desnianskyi e in quello occidentale di Holosiivskyi, esortando i residenti a recarsi nei rifugi. "L’attacco alla capitale continua", ha scritto su Telegram.

il sindaco di Kiev, Vitaliy Klitschko, ha annunciato la sospensione della circolazione di tutte le linee della metropolitana della capitale ucraina in modo da poter permettere ai suoi cittadini di trovare un rifugio ai raid aerei russi. Su Telegram, Klitschko ha scritto che "il traffico della metropolitana è momentaneamente sospeso su tutte le diramazioni. Le stazioni della metropolitana funzionano come rifugi. L’allerta aerea continua! Per favore, restate nei rifugi!".

