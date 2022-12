Qatargate, Giorgi ha confessato: italiani pagati dai servizi segreti del Marocco

15 dicembre 2022 a

Francesco Giorgi, l’ex assistente di Antonio Panzeri che lavorava per l’eurodeputato del Pd Andrea Cozzolino, ha confessato agli inquirenti belgi guidati dal giudice Michel Claise di aver fatto parte di un’organizzazione utilizzata dal Marocco e dal Qatar per condizionare i processi decisionali dell’Ue. Lo riporta Le Soir stamani, citando documenti giudiziari.

Sono stati confermati per un mese i mandati di cattura nei confronti di Pier Antonio Panzeri, ex eurodeputato, e Francesco Giorgi, compagno di Eva Kaili, ex vicepresidente del Parlamento europeo, fa sapere l’avvocato di Giorgi, Pierre Monville, pur precisando che non avrebbe impugnato tale decisione riguardante il suo assistito. Lo riporta il quotidiano belga l’Echo. "Se, entro 24 ore, viene presentato ricorso contro tale decisione, le persone interessate compariranno entro quindici giorni dinanzi alla camera d’accusa presso la Corte d’appello di Bruxelles" comunica la Procura federale belga in una nota.

L’inchiesta per sospetta corruzione condotta dal giudice bruxellese Michel Claise è partita dalla declassificazione di parte di un’indagine condotta dalla Sureté de l’Etat, il servizio segreto del Belgio, in collaborazione con altri servizi di intelligence europei, sulle ingerenze di una potenza straniera. Lo scrivono, citando fonti ben informate e il ministero della Giustizia, Le Soir e Knack, i due media belgi che hanno rivelato, venerdì scorso, l’operazione che sta facendo tremare le istituzioni dell’Ue. Quando hanno perquisito l’abitazione bruxellese di Antonio Panzeri, ex eurodeputato del Pd prima e di Articolo Uno poi, gli investigatori belgi non sono rimasti sorpresi di trovare grandi quantità di denaro contante, scrivono.

