Zelensky: "Se muore Vladimir Putin la guerra finisce. Non vedo l'ora di andare al mare e bere birra"

Il modo più veloce per far finire la guerra tra Russia e Ucraina? La morte del presidente Vladimir Putin. Lo sostiene il leader ucraino Volodymyr Zelensky, intervistato da David Letterman per il programma Netflix 'Non c'è bisogno di presentazioni', girato nella metro di Kiev e in cui si sentono i rumori di sirene e treni. Quello di Zelensky è un attacco frontale al presidente russo sul fronte delle responsabilità, nella certezza che ormai nemmeno il suo popolo vuole più la guerra, visto il disastroso bilancio. "Immaginiamo che Putin prenda un raffreddore e muoia o che accidentalmente cada dalla finestra e muoia, la guerra andrebbe avanti?", chiede l'intervistatore a Zelensky. Secca la risposta: "No. Non ci sarebbe guerra". E ancora: "Il regime autoritario è terribile. C'è un alto rischio che tutto possa essere deciso da una sola persona. Quindi, quando questa persona se ne va, tutte le istituzioni si fermano. Qualcosa di simile è avvenuto nell'Unione Sovietica. Tutto si è fermato", ha detto ancora Zelensky, "credo che se non ci sarà lui sarà difficile per loro. Si concentreranno sulla politica interna, non sulla politica estera". In relazione al suo futuro, Zelensky ha spiegato che "Sarò il presidente fino alla vittoria. Poi non lo so. Ti dirò francamente, David, che ho una gran voglia di andare al mare. E voglio davvero bere birra. Ma solo quando avremo vinto".

