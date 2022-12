08 dicembre 2022 a

La Commissione europea vuole che i figli delle famiglie arcobaleno siano riconosciuti in ogni paese Ue. Non si tratta di chiedere agli Stati membri di introdurre nel loro ordinamento i matrimoni o le adozioni Lgbtiq, tema che rimane di competenza nazionale, ma di garantire gli stessi diritti ai "2 milioni i bambini che si vedono negato il loro rapporto legale con i genitori in un altro Stato membro", stando alle parole del commissario alla Giustizia, Didier Reynders.

In sostanza è la genitorialità transfrontaliera ad essere normata con una proposta di regolamento, vincolante per tutti i Ventisette, per sanare una situazione di minori senza diritti che Reynders definisce "inaccettabile". E su cui era intervenuta un anno fa anche la Corte di giustizia dell’ Ue stabilendo, in risposta a un ricorso di una coppia di una cittadina spagnola e una bulgara, che gli Stati membri non possono essere obbligati a riconoscere legalmente le coppie dello stesso sesso, ma devono sostenere i diritti dei loro figli ai sensi del diritto dell’ Ue, anche se ciò significa riconoscere de facto le famiglie arcobaleno. Le autorità bulgare, infatti, non riconoscendo la madre non biologica avevano negato il rilascio dei documenti necessari, condotta condannata dalla Corte Ue. La norma era già stata annunciata dalla presidente von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell’Unione del 2020 ed era prevista nella strategia Lgbtiq della Commissione con l’obiettivo era proporre un’iniziativa legislativa entro il 2022. "Orgogliosi delle nuove norme che presentiamo oggi sul riconoscimento della genitorialità nell’ Ue. Vogliamo aiutare tutte le famiglie e i bambini in situazioni transfrontaliere perché se sei genitore in un paese, sei genitore in ogni paese", ha commentato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Alcune famiglie vedono il rifiuto del riconoscimento del vincolo di parentela in alcuni Stati membri" e spesso "questo avviene per le coppie dello stesso sesso", fa notare il commissario Reynders. "Questo mancato riconoscimento della parentela può dissuadere alcune famiglie dall’esercitare il loro diritto alla libera circolazione", aggiunge.

Ma la misura avrebbe delle ricadute pratiche nella vita dei bambini e delle famiglie arcobaleno, consentendo ai minori in situazioni transfrontaliere di beneficiare dei diritti derivanti dalla genitorialità ai sensi del diritto nazionale, in questioni quali la successione, il mantenimento, l’affidamento o il diritto dei genitori di agire in qualità di rappresentanti legali del minore stesso (per questioni scolastiche o sanitarie). In Italia esponenti del centrodestra hanno attaccato la proposta già qualche settimana fa, quando era stata preannuciata alla plenaria del Parlamento europeo dalla commissaria Helena Dalli. L’eurodeputato di Fratelli d’Italia, Vincenzo Sofo, chiede a Bruxelles di "non scavalcare i governi nazionali nella definizione delle politiche famigliari al fine di imporre l’agenda Lgbt", mentre l’europarlamentare della Lega, Simona Baldassarre, responsabile del Dipartimento Famiglia della Lega, esorta l’Ue a non imporre "l’omogenitorialità" e "l’utero in affitto". La proposta, trattandosi di diritto di famiglia e cittadinanza, dovrà ora essere approvata dal Consiglio Ue all’unanimità e a Bruxelles si guarda con attenzione alla posizione del nuovo governo italiano.

