Terrorismo, volevano assaltare il parlamento tedesco: un fermo anche a Perugia

Nella maxi-operazione della polizia tedesca per smantellare un'organizzazione di terroristi di destra che aveva pianificato di effettuare un golpe con la forza sono stati impiegati 3mila agenti che hanno compiuto oltre 130 perquisizioni in 11 dei 16 land. Sono stati arrestati 22 cittadini tedeschi mentre altre tre persone, tra cui una cittadina russa, sono sospettate di sostenere l'organizzazione, hanno detto gli inquirenti. Insieme agli arresti in Germania, i pubblici ministeri hanno affermato che una persona è stata fermata nella città austriaca di Kitzbuehel e un'altra a Perugia. La notizia del fermo in Umbria è stata confermata dalla Digos di Perugia che però al momento non fornisce ulteriori dettagli.

Secondo le agenzie di stampa di Mosca, la donna con la cittadinanza russa a finire in manette sarebbe Vitaliya B. "La procura tedesca - scrive Ria Novosti - ha sottolineato di non avere motivi per ritenere che funzionari russi abbiano sostenuto i cospiratori". La Tass riporta che secondo la Procura tedesca "i sospetti golpisti hanno contattato rappresentanti russi ma non hanno trovato sostegno".

