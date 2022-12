La guerra, nuovo attacco ucraino in territorio russo: drone colpisce aeroporto

06 dicembre 2022 a

Diventa sempre più complessa la situazione della guerra tra Russia e Ucraina. Un drone, infatti, ha attaccato un aeroporto nella regione russa di Kursk. E' stato il governatore locale, Roman Starvoit, a dare la notizia sul suo canale Telegram. Un serbatoio di stoccaggio del petrolio ha preso fuoco. "Non ci sono state vittime - spiega il governatore - L’incendio è in fase di localizzazione. Tutti i servizi speciali stanno lavorando sul posto”. Intanto la Russia ha lanciato un attacco missilistico sui sobborghi di Zaporizhzhia. Lo ha reso noto il governatore ucraino locale Oleksandr Starukh. “Infrastrutture critiche ed edifici residenziali sono stati colpiti. Non risultano esserci feriti.

