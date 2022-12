Cristiano Ronaldo, lo sportivo più pagato al mondo: firmerà con l'All-Nassr, da gennaio 200 milioni di euro a stagione

05 dicembre 2022 a

In Spagna sono sicuri: Cristiano Ronaldo diventerà lo sportivo più pagato del pianeta perché tra poche settimane, dall'1 gennaio, giocherà in Arabia Saudita. Per lui è pronto un contratto con il club dell'Al Nassr. Secondo Marca, la trattativa si è conclusa. Il campione portoghese, attualmente impegnato con la sua nazionale al Mondiale in Qatar, firmerà un contratto di due stagioni e mezzo e metterà in tasca circa 200 milioni di euro a stagione (quindi 500 milioni in 30 mesi). All’Al-Nassr Ronaldo sarà allenato dal francese Rudi García.

In questi giorni il compiante portoghese, oltre che essere impegnato con la sua Nazionale ai Mondiali di calcio in Qatar, è protagonista occulto nell'indagine della Procura di Torino sulla Juve. L'attaccante - che secondo gli inquirenti avrebbe in mano tre scritture private con le quali, rinunciando a quattro stipendi, si assicurava di recuperarne tre (come premio fedeltà in caso di permanenza in bianconero, come incentivo all'esodo in caso di trasferimento). Una cifra di circa 19 milioni di euro. Che vorrebbe incassare considerato che nelle scorse settimane ha fatto richiesta, tramite i suoi avvocati, di poter visionare le carte dell'inchiesta. Richiesta per ora respinta.

