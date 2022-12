Morti e dispersi: si riuniscono sulla sponda del fiume per pregare e l'esondazione li travolge

04 dicembre 2022 a

Sono almeno nove i morti mentre altre otto persone risultano ancora disperse in Sudafrica, a causa di un'esondazione improvvisa avvenuta lungo il fiume Jukskei a Johannesburg. Come riferito dai soccorritori, due corpi sono stati recuperati sabato e altri sette corpi sono stati trovati quando la missione di salvataggio è stata ripresa stamattina, domenica 4 dicembre. I morti e i dispersi facevano tutti parte di una congregazione che sabato conduceva riti religiosi lungo il fiume, secondo quanto riferito dai funzionari locali. Le squadre di soccorso stanno conducendo interviste con alcune persone che sono sopravvissute o sono state soccorse per stabilire esattamente quanti erano presenti durante la cerimonia. Il portavoce dei servizi di emergenza di Johannesburg, Robert Mulaudzi, ha detto che i funzionari avvertono continuamente i residenti sui pericoli dello svolgimento dei rituali lungo il fiume. Le congregazioni si riuniscono spesso per condurre rituali della chiesa, tra cui la purificazione e il battesimo lungo il fiume Jukskei che scorre lungo molte cittadine tra cui Alexandra a est di Johannesburg.

Trovato nel fango l'undicesimo cadavere. E' di una donna

