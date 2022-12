Depay, il gol che lancia l'Olanda: 3-1 agli Usa. I Paesi Bassi volano ai quarti

03 dicembre 2022 a

I Paesi Bassi volano nei quarti di finale del Mondiale di calcio in Qatar. Nella prima sfida della fase a eliminazione diretta della rassegna iridata la selezione olandese di Van Gaal la spunta agevolmente sugli Stati Uniti: 3-1.

La partita infatti si mette in discesa dopo appena 10' perché Depay, giocatore trattato in estate dalla Juventus e poi rimasto al Barcellona, finalizza incrociando il destro alla perfezione un contropiede micidiale della selezione olandese. Prima dell'intervallo il raddoppio ancora in contropiede, ancora grazie al prezioso assist di Dumfries stavolta bravo a pescare Blind a centro area. Nella ripresa un rocambolesco gol di Wright, inciampato sulla palla e creando così un'anomala traiettoria, non riesce a riaprire la partita al 76' perché una manciata di minuti dopo ci pensa l'interista Dumfries, con un tiro al volo, a fissare il punteggio finale.

Stasera, 3 dicembre, alle 20 c'è grande attesa per Argentina-Australia. Domani poi toccherà prima a Francia-Polonia e poi in serata a Inghilterra-Senegal. Gli altri accoppiamenti sono lunedì Giappone-Croazia (ore 16) e Brasile-Corea del Sud (ore 20), mentre martedì si giocheranno Marocco-Spagna (ore 16) e Portogallo-Svizzera (ore 20).rché una manciata di minuti dopo ci pensa l'interista Dumfries con tiro a volo ad archiviare la pratica americana.

