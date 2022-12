La Russia voleva conquistare l'Ucraina in dieci giorni: ecco perché ha fallito

02 dicembre 2022 a

L'obiettivo della Russia era quello di conquistare l'Ucraina in soli dieci giorni. Lo sostengono gli esperti militari del Royal United Services Institute (Rusi), think thank britannico in materia di difesa e sicurezza, ritengono che il Paese guidato da Vladimir Putin avesse pianificato di conquistare l'Ucraina in una settimana e mezza, ma che il piano sia fallito a causa dell'eccessiva segretezza e della scarsa preparazione dell'esercito russo. Lo indica il report militare scritto dagli esperti Jack Watling e Nick Reynolds, dall'ex consigliere del Ministro della Difesa ucraino e membro associato della Rusi, Alexander Danylyuk e dall'ex comandante delle truppe d'assalto aviotrasportate ucraine Mykhailo Zabrodsky. Lo riporta l'Ukrainska Pravda. Nel report si legge che la Russia sperava che la rapidità dell'attacco e una campagna di disinformazione potessero garantire una rapida conquista della capitale ucraina, senza però fare i conti con il livello di impreparazione dei propri soldati.

