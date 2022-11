Princeton potrebbe rimuovere la statua del padre fondatore John Witherspoon: "possedeva due schiavi neri"

Pietro De Leo 30 novembre 2022 a

a

a

Le ere politiche cambiano, i problemi economici mordono, ma la “cancel culture” rimane sempre lì, costante nel suo manifestarsi. Negli Stati Uniti dell’inflazione fende le cronache una notizia che arriva da uno dei migliori atenei del Paese, l’Università di Princeton. Qui, tre studenti di filosofia hanno avviato una petizione per rimuovere dalla sua posizione, al centro del campus, di John Witherspoon. Si tratta di uno dei Padri Fondatori degli Stati Uniti, tra i firmatari della dichiarazione d’indipendenza. Di origine scozzese, fu il sesto rettore di Princeton. Ebbene, possedeva due schiavi neri nella sua fattoria del New Jersey e non appoggiò l’abolizione della schiavitù nello Stato. Stiamo parlando del tardo diciottesimo secolo. Dunque, questo è il punto di spinta dell’iniziativa.

Nella petizione, peraltro, si definisce “ripugnante” il fatto che centinaia di studenti e insegnanti ogni giorno svolgano la propria quotidiana vita universitaria sotto lo “sguardo di chi aveva certe convinzioni”. Insomma, in questa dissociazione ideologico si nega la complessità della storia, imponendo in modo assurdo al passato i valori dell’oggi. Peraltro, passando sopra come un compressore sulla ricchezza della biografia di Whiterspoon che tanto si adoperò per far crescere l’ateneo anche dal punto di vista dei finanziamenti e per promuovere il valore della conoscenza. Ora, quindi, secondo quanto riferito qualche giorno fa da un giornale locale, il consiglio interno della Princeton dovrà prendere in esame la petizione. E, considerando lo spirito del tempo, assai nefasto, non è escluso possa agire di conseguenza, e sfregiare la storia di un’istituzione educativa degli Stati Uniti.

