Guerra, Zelensky: "La Russia perderà 100mila soldati tra esercito e mercenari"

"Quest'anno la Russia perderà centomila dei suoi soldati e solo Dio sa quanti mercenari". A scriverlo su Telegram è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "La situazione al fronte è difficile. Nonostante le enormi perdite russe, gli occupanti stanno ancora cercando di avanzare nella regione di Donetsk, entrare nella regione di Luhansk, spostarsi nella regione di Kharkiv e stanno pianificando qualcosa nel sud", ha scritto ancora Zelensky. "Ma stiamo resistendo e, cosa più importante, non permettiamo al nemico di realizzare i propri obiettivi. Hanno detto che avrebbero conquistato la regione di Donetsk in primavera, estate, autunno. L'inverno inizia già questa settimana. Lì hanno disperso il loro esercito regolare, ogni giorno perdono centinaia di mobilitati e mercenari", ha scritto ancora Zelensky, aggiungendo che "l'Ucraina resisterà. E il mondo farà di tutto per garantire che tutti i colpevoli di questa guerra criminale siano assicurati alla giustizia".

