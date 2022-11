Mondiali, "sì al sesso prima delle partite ma non le orge": le regole di Luis Enrique ct della Spagna

25 novembre 2022 a

Sesso prima delle partite sì, ma le orge no. Non esageriamo. Regole interne della Nazionale spagnola in Qatar. Parola di Luis Enrique. Il ct ha intrattenuto i tifosi della Spagna su Twitch, con più di 250.000 persone collegate in live streaming. Ammessa ogni domanda, dalle abitudini alimentari a quelle sessuali: "Non mi dispiace che i giocatori facciano sesso la sera prima delle partite ma traccio un limite per le orge. È ridicolo vietare il sesso. È qualcosa che considero del tutto normale. Ma se sei a un’orgia la sera prima di una partita, ovviamente non è l’ideale. Ma da allenatore di club, i giocatori a casa possono fare quello che vogliono, non mi preoccupa affatto" ha detto.

Poi ha spiegato ancora: "Se lo fanno è perché ne hanno bisogno e lo vogliono. Ma ripeto: con buon senso! Ognuno con il proprio partner. È normale. Quando ero giocatore se ero a casa prima di una partita, con mia moglie, beh, facevamo quello che dovevamo fare".

