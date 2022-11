Guerra, Putin alle madri dei soldati: "Non fidatevi delle falsità che circolano in tv e su internet"

25 novembre 2022 a

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto alle madri dei soldati impegnati a combattere in Ucraina di non fidarsi delle informazioni che circolano su Internet. Lo riporta l’agenzia Tass. "È chiaro che la vita è più complicata e variegata di quello che viene mostrato in televisione o anche su Internet", ha dichiarato Putin, "non ci si può fidare di nulla, ci sono un sacco di falsi, inganni e bugie". Il leader del Cremlino ha messo in guardia dagli "attacchi informativi", che sono "un’arma di lotta, piuttosto efficace".

Putin ha aggiunto di aver proposto questo incontro per ascoltare le madri dei militari e conoscere le loro opinioni "in prima persona". "Avete informazioni che provengono anche da lì. Ho molte informazioni che mi arrivano da varie fonti, ma le vostre opinioni, le vostre idee e i vostri suggerimenti sono molto diversi", ha aggiunto Putin, "cercherò di fare in modo che ciò di cui parleremo oggi venga preso in considerazione e utilizzato nella vita reale".

