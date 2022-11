Terremoto in Indonesia, aumentano i morti. E' una strage | Video

21 novembre 2022 a

Purtroppo aumenta drammaticamente il numero delle vittime del terremoto che oggi, lunedì 21 novembre, ha sconvolto l'Indonesia. Una scossa di magnitudo 5.6 con epicentro all'isola di Giava. In un primo momento le vittime accertate erano state 44, ma il conteggio continua a salire. Secondo le ultime comunicazioni della autorità locali, sono almeno 162. Centinaia di feriti, così come le case e altri edifici crollati o lesionati. Migliaia i senza tetto. Purtroppo il bilancio è destinato a salire ulteriormente.

