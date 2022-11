Donna frustata dai talebani per aver ascoltato musica. Il video shock di Shabnam Nasimi | Video

21 novembre 2022 a

Talebani che frustano le donne per motivi futili, come quello di aver ascoltato musica. C'è un video sconvolgente che sta facendo il giro del mondo. A postarlo sui social è stata Shabnam Nasimi, ex consigliere politico speciale del ministro inglese per il reinsediamento afghano e per i rifugiati, attivista e commentatrice politica britannica-afghana. Nelle immagini alcuni talebani colpiscono duramente alla schiena donne in burqa.

"Questi - scrive Shabnam Nasimi - sono i talebani nella provincia afghana del Nuristan che frustano una donna per aver ascoltato musica. Il regime estremista talebano ha scatenato la sua forza del terrore sul popolo dell'Afghanistan per generazioni. quando finirà?". Alla fine del video i talebani che assistono alla punizione esultano in nome del loro credo.

