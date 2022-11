Emmanuel Macron e lo schiaffone in faccia. Il video shock diventa subito virale

20 novembre 2022 a

Schiaffo in faccia a Emmanuel Macron? Il presidente francese sarebbe stato aggredito a Parigi. Non ci sono ancora conferme ufficiali, né smentite, ma il video ormai sta diventando virale sui social, nonostante ancora non sia chiaro se si tratta di un filmato attuale o del passato. Di certo ci sono le immagini che volano di profilo in profilo. Macron viene palesemente schiaffeggiato mentre cammina.

Il presidente transalpino, che indossa la mascherina, viene avvicinato e colpito alla parte sinistra del volto. Le guardie del corpo del presidente intervengono immediatamente. C'è chi sostiene che il video sia recente, chi addirittura è convinto che si tratti di un episodio accaduto nel 2021. Resta il fatto che il video si è subito diffuso in tutti i paesi.

