Silvio Berlusconi pronto "a volare da Putin per convincerlo a trattare per la pace"

17 novembre 2022 a

a

a

E se fosse Silvio Berlusconi a cercare di convincere Vladimir Putin ad accettare di trattare per la pace? Una cosa è certa: il Cav sarebbe pronto a partire per volare a Mosca con il suo jet privato. Domani, venerdì 18 novembre, i particolari verranno spiegati in un articolo che sarà pubblicato su The Spectator e che è stato anticipato da La Repubblica. Nicholas Farrell, giornalista inglese, residente in Italia e amico di Silvio Berlusconi, riporta l'indiscrezione. "E' convinto che solo lui possa persuadere il suo vecchio amico Vladimir Putin ad andare al tavolo negoziale". Ma aggiunge anche un particolare non indifferente: Berlusconi vuole provarci prima di Natale: "L’86enne ex leader italiano e tycoon vuole un accordo di pace tra Russia e Ucraina, mediato da lui stesso, affinché sia il suo canto del cigno politico. Il suo jet privato è già in stand-by", pronto per la partenza.

Silvio Berlusconi assolto nel Ruby Ter dall'accusa di corruzione: il fatto non sussiste

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.