Corea del Nord, ancora un missile lanciato verso il mare del Giappone

La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico a corto raggio verso il mar del Giappone. Lo ha riferito l'esercito della Corea del Sud, ore dopo che il Nord ha minacciato di lanciare risposte militari "più aggressive" agli Stati Uniti, che hanno rafforzato il proprio impegno in termini di sicurezza nei confronti dei suoi alleati Corea del Sud e Giappone. L'esercito della Corea del Sud ha rilevato il lancio dall'area Wonsan della costa orientale del Nord alle 10.48 (ora locale) stando a quanto riferito Joint Chiefs of Staff del Sud in una nota. Seul ha quindi rafforzato la sorveglianza nei confronti di Pyongyang, pronta militarmente in stretto coordinamento con gli Stati Uniti. È l'ultimo lancio nella raffica di test negli ultimi mesi. Pyongyang in precedenza aveva affermato che alcuni test erano simulazioni di attacchi nucleari contro obiettivi sudcoreani e statunitensi. Secondo numerosi esperti, vorrebbe migliorare la sua capacità nucleare per strappare maggiori concessioni ai suoi rivali. Nel frattempo il ministro degli Esteri nordcoreano Choe Son Hui aveva avvertito che il recente accordo al vertice Usa-Corea del Sud-Giappone sul Nord avrebbe determinato nella penisola coreana tensioni "più imprevedibili".

