Missile in Polonia, Varsavia: "Razzo russo ma in dotazione all'Ucraina. Sfortunato incidente"

16 novembre 2022 a

"Non vi è alcuna indicazione che si tratti di un attacco intenzionale alla Polonia", ha dichiarato il presidente della Polonia, Andrej Duda. "Molto probabilmente, si è trattato di un razzo S-300 di fabbricazione russa. Al momento non abbiamo prove che si trattasse di un missile lanciato dalla parte russa. Ci sono molte indicazioni che si sia trattato di un missile di difesa aerea, che purtroppo è caduto sul territorio polacco", ha aggiunto. "Siamo in contatto diretto con i nostri alleati della Nato", ha precisato ribadendo che "non abbiamo prove circostanziali che ci permettano di concludere che si sia trattato di un attacco alla Polonia".

(in aggiornamento)

Missili su Polonia, Mosca: "Tentativo ucraino di provocare scontro tra Nato e Russia"

